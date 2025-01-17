Тревожный год для индустрии комиксов в США: что ожидает рынок в 2025 году

В центре внимания — пять ключевых сюжетов, которые определят будущее рынка

Фото: Максим Платонов

Этот год обещает испытания для индустрии комиксов, над которой нависли экономические угрозы и структурные изменения. Однако одновременно открываются новые перспективы для роста. В центре внимания, по версии издания Publisher Weekly, — пять ключевых сюжетов, которые определят будущее рынка.

Одной из главных неопределенностей для комикс-индустрии стал возврат Дональда Трампа в Белый дом. Его президентство уже привлекло внимание к возможным экономическим изменениям: предложенные 10%-ные тарифы на китайский импорт и 25%-ные на канадский могут существенно повлиять на стоимость продукции. Большинство графических романов печатается в Азии, а периодические комиксы — в Канаде. Эксперты отмечают, что введение таких тарифов приведет к удорожанию всей продукции, что может нанести новый удар по struggling рынку периодики, где цены уже сейчас достигают $4,99 за выпуск, отпугивая покупателей.

Решение просто перенести производство в США кажется невозможным: у страны нет подходящей инфраструктуры, а большая часть бумаги для печати комиксов импортируется из Канады. Если тарифы все же введут, эксперты предрекают возможный переход аудитории к цифровым форматам. Этот сценарий кажется особенно вероятным, если учесть опыт Кореи, где почти все комиксы уже давно читают онлайн, или Японии, где популярность цифровых изданий растет год от года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Однако не только тарифы беспокоят индустрию. Ситуация с дистрибуцией остается еще одним важным вызовом. Три крупнейших издательства — Marvel, DC и Image — уже перешли к новым дистрибьюторам: Penguin Random House и Lunar Distribution. Однако компания Diamond Comics, которая остается основным каналом для небольших издателей, объявила о банкротстве. Этот шаг породил массу вопросов среди экспертов, которые вспоминают, что крах крупных дистрибьюторов в прошлом неоднократно приводил к коллапсу малых издательств. Остается неясным, смогут ли PRH и Lunar заполнить эту нишу или же на рынке появится новый смелый игрок.

Тем временем Penguin Random House завершила поглощение Boom! Studios, и это может изменить расклад сил. Несмотря на то что видимых перемен пока нет, аналитики ожидают, что интеграция Boom! в структуру Random House Worlds под руководством Майкла Келли может стать поворотной точкой. Успешная работа Boom! в составе одного из крупнейших книжных издательств США может подтолкнуть другие издательства к покупке комикс-брендов, расширяя свой бизнес.

Среди значимых нововведений года — запуск Marvel Premier Collection. Компания сделала ставку на книги, которые будут удобны для новых читателей, а также на расширение ассортимента постоянно доступных изданий. Эта стратегия — отход от прежней политики, при которой запасы коллекционных выпусков минимизировались. На момент 2023 года у Marvel был лишь один графический роман в топ-750, по данным Circana BookScan. Учитывая обширный архив классических историй о популярных супергероях, эксперты прогнозируют, что такая инициатива способна улучшить позиции компании на традиционном книжном рынке.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Возвращение независимых фестивалей также добавляет оптимизма. Многие из них пострадали из-за пандемии, но сейчас индустрия снова оживает. Торонтский фестиваль комиксов (TCAF) переезжает на новую, более просторную площадку, а Бруклинская независимая выставка комиксов (BICS) расширяет формат до двух дней. Подобные события обещают не только рост продаж, но и привлечение внимания к молодым авторам, которые могут стать новыми звездами.

2025 год станет серьезным испытанием для индустрии комиксов. Повышение цен, изменения в дистрибуции и последствия глобальных экономических решений могут преобразить рынок до неузнаваемости. Однако в новых вызовах скрываются и новые возможности: от цифровизации до интеграции в структуры крупнейших издательств.

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Екатерина Петрова