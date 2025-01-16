МВД Татарстана опровергло слухи о фейковых визитах полиции для переписи населения

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В соцсетях распространяется ложная информация о том, что сотрудники полиции якобы проводят обход квартир татарстанцев с целью переписи населения. МВД Татарстана опровергло эти слухи, заявив, что подобные действия не имеют под собой оснований. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.

Неизвестные лица в форме, представляясь полицейскими, стучатся в двери жилых домов и требуют предоставить удостоверения личности жильцов, а также провести биометрическую съемку и сделать фотографии для предстоящей переписи. Лжеполицейские приходят с ноутбуками, биометрическими устройствами и списками жильцов.

В связи с этим МВД Татарстана призывает граждан проявлять бдительность и не поддаваться на провокации. В случае встречи с незнакомцами, требующими личные данные, рекомендуется незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Анастасия Фартыгина