Госжилфонд Татарстана обеспечил жильем 233 врачей в 2024 году

Фото: Татьяна Демина

Госжилфонд Татарстана в 2024 году предоставил новое жилье 233 медицинским работникам республики. Все получившие квартиры наслаждаются чистовой отделкой в различных городах и районах региона.

Ежегодно правительство Татарстана оказывает грантовую поддержку 125 медработникам для улучшения жилищных условий. Каждый грант составляет 800 тыс. рублей, что значительно помогает специалистам в приобретении жилья.

С момента запуска программы за последние десять лет свои жилищные условия улучшили более 1 тыс. медицинских работника. Важную роль в этом процессе играет программа социальной ипотеки, реализуемая Госжилфондом под руководством раиса Татарстана.

За 30 лет своей деятельности Госжилфонд обеспечил благоустроенным жильем более 12 тыс. работников здравоохранения Татарстана. Эта мера по обеспечению доступного и комфортного жилья на льготных условиях способствует привлечению квалифицированных кадров в поликлиники и больницы республики.



Напомним, что Государственный жилищный фонд при раисе Татарстана сообщил об изменении размера обязательного ежемесячного платежа для накопления первоначального взноса по программе социальной ипотеки с 1 января 2025 года.



Анастасия Фартыгина