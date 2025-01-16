Сооснователю МЭЛТа Руслану Баязитову* запросили 5 лет колонии за разжигание ненависти

Фото: Максим Платонов

В Вахитовском суде Казани гособвинение запросило для сооснователя МЭЛТа Руслана Баязитова* наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.

В ходе прений сторон гособвинитель Марк Гильманов подчеркнул, что действия Баязитова* представляют собой угрозу основам конституционного строя и безопасности государства.

— На основании изложенного прошу суд признать виновным Баязитова* в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет, — заявил Гильманов.

Подсудимый свою вину не признал.

Скандал вокруг Баязитова* разгорелся в конце лета 2023 года, когда в социальных сетях появилось видео, в котором он высказывал ненависть к русским и угрожал расправой над ними, включая тех, кто поддерживает специальную военную операцию. Этот ролик вызвал широкий резонанс и негативную реакцию в обществе.



Анастасия Фартыгина