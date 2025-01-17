Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -10 градусов

В отдельных районах возможны слабая метель, гололед

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Сегодня в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Днем на преобладающей территории республики прогнозируется снег, мокрый снег, сообщили в Гидрометцентре РТ.

В отдельных районах возможны слабая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный 6—11 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -1 до -6 градусов, на востоке до -10 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани температура воздуха днем будет держаться на уровне -3... -5 градусов. Ожидаются снег, мокрый снег, в отдельных районах слабая метель, гололед.

Галия Гарифуллина