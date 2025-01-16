За прошлый год в России зафиксировали почти 2 млрд кибератак

За 2024 год в России произошло 1,8 млрд кибератак. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

В эту статистику не вошли инциденты DDoS-атаки, а также атаки с использованием фишинговых сообщений. Учитываются лишь атаки с участием вредоносного ПО.

При этом эксперты отметили, что значительного роста общего объема атак не произошло. Однако увеличилось количество инцидентов, связанных с мобильными устройствами под управлением операционной системы Android, — их было зафиксировано на 12% больше, чем в 2023 году.

— Злоумышленники активно распространяли зловредные программы в том числе в мессенджерах — под видом фотографий, трекеров для отслеживания доставки, приложений поддержки телеком-операторов, сервисов для получения медицинской помощи и не только. Среди наиболее заметных зловредов можно выделить SpyNote — троянец с функциями удаленного доступа, а также Mamont — мобильный банковский троянец, — рассказал руководитель подразделения «Лаборатории Касперского» Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов.

Напомним, в ходе двух избирательных кампаний 2024 года Минцифры России зафиксировало более миллиона попыток кибервмешательств в избирательную систему.

Елизавета Пуншева