Минцифры зафиксировало свыше миллиона попыток кибервмешательств в выборы 2024 года

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В ходе двух избирательных кампаний 2024 года Минцифры России зафиксировало более миллиона попыток кибервмешательств в избирательную систему. Об этом сообщил замминистра цифрового развития страны Олег Качанов на заседании ЦИК России.

— То, что мы называем попытками кибервмешательства, за период проведения избирательных кампаний этого года, на самом деле, больше миллиона, — сказал Качанов.

Напомним, что в прошлом месяце на сайт ЦИК России совершено около 150 тыс. кибератак в ходе выборной кампании.



Анастасия Фартыгина