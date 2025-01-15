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Минтимер Шаймиев исполнит желание трех детей в рамках акции «Елка желаний»

20:00, 15.01.2025
Минтимер Шаймиев исполнит желание трех детей в рамках акции «Елка желаний»
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Вместе с ним были члены «Движения первых», ученики полилингвального образовательного комплекса «Адымнар»-Казань.

Минтимер Шаймиев снял с елки открытку с пожеланием 7-летнего Арсения увидеть закулисье театра. Также Минтимер Шарипович исполнит мечту сестер Мирославы (13 лет) и Полины (16 лет), отец которых является участником специальной военной операции. Государственный Советник пообещал в скором времени исполнить желания детей.

Он также поздравил татарстанцев с наступившим новым годом и пожелал, чтобы год был благополучным для всего нашего многонационального народа.

Напомним, акция «Елка желаний» продлится до 28 февраля 2025 года.

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