В течение ночи на улицы Казани было высыпано 662,8 тонны противогололедных материалов

Фото: Михаил Захаров

Минувшей ночью в Казани активно велась уборка снега с улиц города. Для этих целей было задействовано 339 единиц специальной техники и 75 дорожных рабочих. В результате работ было вывезено 1,9 тысячи тонн снега и использовано 662,8 тонны противогололедных материалов, в том числе 232,8 тонны реагента и 430 тонн песко-соляной смеси.

Уборка города от снега продолжится и днем, напомнила пресс-служба мэрии города. На улицы Казани выйдут 535 дорожных рабочих и 351 единица спецтехники.

Всего с начала зимнего сезона с улиц Казани вывезли более 150,2 тысячи тонн снега и израсходовали 29,8 тысячи тонн противогололедных материалов.

На портале «Народный контроль» с 15 декабря по 15 января по Татарстану поступило более 2 тысяч жалоб на неочищенные ото льда и снега тротуары, в основном от жителей Казани и Набережных Челнов. Подробнее об опасных для пешеходов участках улиц у торговых центров, больниц и храмов, а также мерах, которые принимаются городскими властями в борьбе с гололедом, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева