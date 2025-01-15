Чистопольский суд обязал агрофирму выплатить 700 тыс. рублей работнику за производственную травму

Фото: Ирина Плотникова

Чистопольский городской суд постановил взыскать 700 тыс. рублей с агрофирмы «Хузангаевское» в пользу работника, который получил тяжелую травму на производстве из-за халатности работодателя. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Согласно информации, инцидент произошел в июле 2024 года, когда 59-летний механизатор, откручивая гайку шланга высокого давления от цилиндра наклонной камеры, получил удар железным концом шланга в лоб. Прокуратура квалифицировала полученную травму как тяжелую.

В ходе проверки было установлено, что компания не соблюдала правила трудового законодательства и не предприняла необходимые меры для предотвращения аварийных ситуаций. Кроме того, работодатель не обеспечил механизатора средствами индивидуальной защиты.

В результате прокуратура инициировала административное дело против компании по статье 5.27.1 КоАП за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты, что привело к наложению штрафа в размере 55 тыс. рублей. Решение суда о взыскании компенсации пока не вступило в законную силу.

Анастасия Фартыгина