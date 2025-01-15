«Нефтехимик» проиграл с разгромным счетом в Уфе «Салавату Юлаеву»

Девятое поражение нижнекамцев в последних 10 матчах КХЛ

«Нефтехимик» разгромлен в Уфе «Салаватом Юлаевым» со счетом 0:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Олега Леонтьева проиграла в турнире в третий раз подряд.

В составе «Салавата Юлаева» хет-трик оформил Джошуа Ливо, еще по разу отличились Скотт Уилсон и Александр Хмелевский. После пятой пропущенной шайбы «Нефтехимик» сменил вратаря Филиппа Долганова на Ярослава Озолина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ливо стал первым хоккеистом «Салавата Юлаева» в истории КХЛ, забившим за один регулярный чемпионат более 30 шайб. Сейчас в активе канадского форварда 31 гол, он лучший снайпер сезона.

«Салават Юлаев» вернулся на второе место в Восточной конференции с 60 очками в 44 матчах. «Нефтехимик» остался десятым в турнирной таблице Востока, имея 40 баллов в 44 играх. Команда Леонтьева одержала лишь одну победу в последних десяти матчах.

10 января «Салават Юлаев» крупно обыграл «Нефтехимик» в Нижнекамске со счетом 7:4.

Зульфат Шафигуллин