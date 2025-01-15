Минздрав сообщил о тяжелом состоянии мужчины после падения на рельсы в казанском метро

Фото: Максим Платонов

В Казани молодой человек, упавший на рельсы на станции метро «Кремлевская», находится в тяжелом состоянии и будет госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

По предварительным данным, у пострадавшего зафиксированы переломы и ушибы. Инцидент произошел во вторник. Машинист электропоезда успел применить экстренное торможение, чтобы избежать более серьезных последствий.

Разбор обстоятельств происшествия ведут сотрудники полиции, которые выясняют причины падения молодого человека на пути.

Анастасия Фартыгина