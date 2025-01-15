Завтра в Татарстане ожидаются метель, сильный ветер и гололед

Фото: Михаил Захаров

Гидрометцентр Татарстана предупреждает об ухудшении погодных условий в ночь и утром 16 января. На территории республики местами ожидается сильный ветер с порывами 15-17 м/с, а в Казани — до 15 м/с.

Кроме того, прогнозируются метель с ухудшением видимости до 1-2 км и гололед.

Жителям Татарстана рекомендуется быть внимательными и осторожными, особенно при передвижении на улицах и дорогах. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходам — проявлять особую осторожность из-за возможного гололеда.

Рената Валеева