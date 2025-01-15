«ВКонтакте» впервые обогнала YouTube по месячному охвату аудитории в России

Месячный охват платформы в России год к году снизился на 6%

Фото: скриншот приложения YouTube

«ВКонтакте» впервые обогнала видеохостинг YouTube по месячному охвату аудитории среди российских пользователей. По данным исследовательской компании Mediascope, в декабре 2024 года месячный охват «ВКонтакте» составил почти 92 млн человек, в то время как у YouTube этот показатель составил 89,6 млн. На это обратил внимание РБК.



В декабре на фоне замедления работы YouTube его аудитория продолжила снижаться. Месячный охват платформы в России год к году снизился на 6%, а по отношению к ноябрю 2024 года — на 1,8%.

В то же время месячный охват «ВКонтакте» вырос на 2,8% за год, что позволило социальной сети впервые занять лидирующую позицию по этому показателю.

Максимальный месячный охват YouTube был зафиксирован Mediascope в марте 2024 года, когда он превысил 96 млн россиян. Первое заметное падение аудитории YouTube произошло в сентябре 2024 года на фоне замедления работы сервиса.

Кроме того, на 21% год к году и на 9% по сравнению с ноябрем 2024 года сократился среднесуточный охват YouTube, составив 42,1 млн человек. У «ВКонтакте» этот показатель значительно выше — 57,2 млн человек.

Рената Валеева