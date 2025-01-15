Исследование: жители Казани хотят МРОТ в размере 55 100 рублей

Более скромные запросы к МРОТ отмечены в Нижнем Новгороде и Ижевске

Фото: Михаил Захаров

Россияне считают действующий федеральный МРОТ в размере 22 440 рублей недостаточным. Экономически активное население крупных городов выразило свои пожелания к минимальному размеру оплаты труда в своем регионе.

Согласно исследованию, жители Казани считают, что минимальный размер оплаты труда в их городе должен составлять 55 100 рублей. Это значительно выше, чем в сентябре 2024 года (50 600 рублей), декабре 2023 года (39 800 рублей) и августе того же года (37 300 рублей).

Самые высокие ожидания по МРОТ зафиксированы в Москве, где жители считают, что минимальная оплата труда должна составлять в среднем 61 800 рублей в месяц. Это почти в два раза выше действующего МРОТ в столице, который составляет 32 916 рублей. За год запросы москвичей выросли на 36%.

На втором месте по ожидаемому МРОТ расположился Хабаровск с суммой в 59 000 рублей в месяц, что на 35% больше, чем в декабре 2023 года. Об этом «Реальному времени» рассказали в SuperJob.

Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург, где жители считают, что МРОТ должен составлять 58 500 рублей, при фактическом размере в 28 750 рублей. За год ожидания жителей выросли на 36%.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

В топ-5 городов с самыми высокими ожиданиями по МРОТ также вошли Владивосток (55 800 рублей в месяц) и Краснодар (55 300 рублей).

Более скромные запросы к МРОТ отмечены в Нижнем Новгороде и Ижевске (по 48 000 рублей в месяц), а также в Кирове (49 200 рублей), Волгограде (49 300 рублей), Астрахани (49 400 рублей) и Пензе (49 500 рублей).

Наибольший темп прироста ожиданий к МРОТ за год зафиксирован в Казани, Тольятти и Оренбурге (плюс 38%), а также в Краснодаре, Омске и Саратове (плюс 37%).

Рената Валеева