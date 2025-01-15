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Сегодня в Татарстане ожидается до -6 градусов

07:00, 15.01.2025

Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с

Сегодня в Татарстане ожидается до -6 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, днем небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах возможна метель, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -1 до -6 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани прогнозируется -1... -3 градуса. Возможен снег, местами метель. На дорогах гололедица.

Галия Гарифуллина

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