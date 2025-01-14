Минниханов обсудил с муфтием Москвы вопросы развития исламского образования и строительство мечети
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Духовного собрания мусульман России, председателем Духовного управления мусульман Москвы и Центрального региона «Московский муфтият» Альбиром Кргановым. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, а также развитие исламского образования.
Альбир Крганов также представил Рустаму Минниханову проект строительства мечети в составе многоконфессионального духовно-просветительского религиозного центра в Новой Москве.
В декабре муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг закона о запрете пропаганды чайлдфри. Он рассказал, что в сурах Священного писания содержатся многочисленные предписания заводить семью и детей.
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