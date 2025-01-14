Новости общества

12:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов обсудил с муфтием Москвы вопросы развития исламского образования и строительство мечети

12:03, 14.01.2025
Минниханов обсудил с муфтием Москвы вопросы развития исламского образования и строительство мечети
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Духовного собрания мусульман России, председателем Духовного управления мусульман Москвы и Центрального региона «Московский муфтият» Альбиром Кргановым. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, а также развитие исламского образования.

Альбир Крганов также представил Рустаму Минниханову проект строительства мечети в составе многоконфессионального духовно-просветительского религиозного центра в Новой Москве.

В декабре муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг закона о запрете пропаганды чайлдфри. Он рассказал, что в сурах Священного писания содержатся многочисленные предписания заводить семью и детей.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также