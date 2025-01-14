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В Казани возобновлены испытания на Пороховом заводе после приостановки из-за атаки БПЛА

11:38, 14.01.2025

Жителей просят сохранять спокойствие

В Казани возобновлены испытания на Пороховом заводе после приостановки из-за атаки БПЛА
Фото: Дмитрий Резнов

Администрация Кировского и Московского районов Казани сообщила о возобновлении испытаний на Пороховом заводе. Работы были приостановлены ранее в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

По информации администрации, на данный момент испытания возобновлены и планируется произвести 47 выстрелов. Жителей просят сохранять спокойствие.

Ранее МЧС повторно объявило о возможной угрозе атак беспилотными воздушными судами в Татарстане и призвало жителей соблюдать осторожность.

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