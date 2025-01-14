В Казани возобновлены испытания на Пороховом заводе после приостановки из-за атаки БПЛА
Жителей просят сохранять спокойствие
Администрация Кировского и Московского районов Казани сообщила о возобновлении испытаний на Пороховом заводе. Работы были приостановлены ранее в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.
По информации администрации, на данный момент испытания возобновлены и планируется произвести 47 выстрелов. Жителей просят сохранять спокойствие.
Ранее МЧС повторно объявило о возможной угрозе атак беспилотными воздушными судами в Татарстане и призвало жителей соблюдать осторожность.
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