В Казани возобновлены испытания на Пороховом заводе после приостановки из-за атаки БПЛА

Жителей просят сохранять спокойствие

Фото: Дмитрий Резнов

Администрация Кировского и Московского районов Казани сообщила о возобновлении испытаний на Пороховом заводе. Работы были приостановлены ранее в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

По информации администрации, на данный момент испытания возобновлены и планируется произвести 47 выстрелов. Жителей просят сохранять спокойствие.

Ранее МЧС повторно объявило о возможной угрозе атак беспилотными воздушными судами в Татарстане и призвало жителей соблюдать осторожность.