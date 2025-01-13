Экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри завершил карьеру
Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри объявил о завершении своей профессиональной карьеры. Об этом 36-летний британец сообщил на своей странице в соцсетях.
Это решение принято после его последнего боя в декабре, в котором Фьюри потерпел поражение от украинца Александра Усика. Этот поединок стал значимым моментом в карьере британского боксера, который ранее был одним из самых известных и успешных спортсменов в тяжелом весе.
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