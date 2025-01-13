Экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри завершил карьеру

Фото: Динар Фатыхов

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри объявил о завершении своей профессиональной карьеры. Об этом 36-летний британец сообщил на своей странице в соцсетях.

Это решение принято после его последнего боя в декабре, в котором Фьюри потерпел поражение от украинца Александра Усика. Этот поединок стал значимым моментом в карьере британского боксера, который ранее был одним из самых известных и успешных спортсменов в тяжелом весе.





Анастасия Фартыгина