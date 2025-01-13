КХЛ не включила игры «Ак Барса» в топ матчей недели

Фото: Динар Фатыхов

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовала список наиболее интересных матчей на игровой неделе. В топ-5 не попали игры «Ак Барса» и «Нефтехимика».



В топ-5 матчей недели в КХЛ попали по два поединка «Спартака» и «Автомобилиста», в том числе их очное противостояние 15 января. Также лига включила в список игры «Локомотив» — СКА (13 января) и «Авангард» — ЦСКА (17 января).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» на неделе сыграет три игры в рамках выездной серии на Дальнем Востоке. 14 и 16 января казанцы сразятся в Хабаровске с «Амуром», 18 числа команда Анвара Гатиятулина встретится с «Адмиралом» во Владивостоке.

«Нефтехимик» проведет в чемпионате КХЛ три поединка в ближайшие семь дней. Команда Олега Леонтьева 13 января сыграет в гостях с «Сибирью», 15 января — в Уфе с «Салаватом Юлаевым», а 17 января — дома с «Трактором».

Ранее КХЛ не включила «татарстанское дерби» между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» в число пяти топ-игр недели.

Зульфат Шафигуллин