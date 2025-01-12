Аэропорт Пулково возобновил работу после повторного закрытия
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вновь открыт для приема и отправки воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
По данным аэродромной службы, коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы (ВПП) находится в нормативном состоянии, что позволяет возобновить обслуживание рейсов.
— Воздушная гавань Санкт-Петербурга приступает к обслуживанию рейсов, — говорится в сообщении аэропорта.
Напомним, ранее аэропорт был временно закрыт из-за неблагоприятных погодных условий. В период простоя 17 самолетов, направлявшихся в Санкт-Петербург, были перенаправлены на запасные аэродромы в Москве.
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