Новости общества

21:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Аэропорт Пулково возобновил работу после повторного закрытия

17:50, 12.01.2025
Аэропорт Пулково возобновил работу после повторного закрытия
Фото: Мария Зверева

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вновь открыт для приема и отправки воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

По данным аэродромной службы, коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы (ВПП) находится в нормативном состоянии, что позволяет возобновить обслуживание рейсов.

— Воздушная гавань Санкт-Петербурга приступает к обслуживанию рейсов, — говорится в сообщении аэропорта.

Напомним, ранее аэропорт был временно закрыт из-за неблагоприятных погодных условий. В период простоя 17 самолетов, направлявшихся в Санкт-Петербург, были перенаправлены на запасные аэродромы в Москве.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также