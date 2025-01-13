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Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -5 градусов

07:00, 13.01.2025
Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -5 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6—11 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до -5 градусов. На дорогах сильная гололедица.

В Казани прогнозируется 0..-2 градуса. Местами возможны снег и мокрый снег.

Галия Гарифуллина

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