По итогам ноября 2024 года южнокорейская литература захватывает китайский рынок

Роман Хан Ган «Вегетарианка», переведенный на китайский язык в 2021 году, поднялся с пятой на вторую строчку в рейтинге художественных книг

Фото: Динар Фатыхов

Ноябрь 2024 года стал знаменательным для южнокорейской писательницы Хан Ган, лауреата Нобелевской премии по литературе, и ее произведений, которые значительно укрепили позиции на китайском книжном рынке. После объявления о вручении премии ее роман «Вегетарианка», переведенный на китайский язык в 2021 году, поднялся с пятой на вторую строчку в рейтинге художественных книг, составляемом OpenBook. Более того, роман занял первое место среди книг иностранных авторов, а еще два произведения Хан Ган — «Плоды моей женщины» и «Белая книга» — закрепились на 12-й и 19-й позициях в этом же списке.

О том, кто такая Хан Ган, читайте здесь.

Успех Хан Ган объясняется не только ее статусом первой азиатской женщины и первой кореянки, получившей Нобелевскую премию, но и тем, что она стала самым молодым лауреатом за последние 40 лет. Этот факт привлек дополнительное внимание к ее работам, как в Китае, так и в других азиатских странах.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Китайский рынок уже давно демонстрирует интерес к зарубежной литературе, что подтверждают многолетние успехи японских авторов. Так, популярный писатель детективов Кэйго Хигасино занял сразу четыре места в ноябрьском рейтинге художественной литературы — 9-е, 11-е, 15-е и 17-е. Еще один японский автор, мангака Тацуки Фудзимото, также вошел в топ-20 с двумя работами: Look Back (14-е место) и Goodbye, Eri (21-е место).

Среди китайских авторов выделяется Да Бин, чья книга «Береги себя» заняла 13-е место. Успеху автора способствуют его мощное присутствие в социальных сетях и способность взаимодействовать с читательской аудиторией. Не менее важным фактором роста популярности книг стали экранизации. Например, роман Ян Ван «Любовная игра в восточной фантазии», адаптированный в телевизионный сериал, мгновенно привлек внимание аудитории, поднявшись на 25-е место в рейтинге.

Помимо художественной литературы, китайский рынок демонстрирует интерес к книгам, ориентированным на подростков. Особый акцент делается на гендерно ориентированные самоучители, такие как «Девочка, безопасность важнее всего» и «Мальчик, будь силен изнутри». Этот сегмент активно поддерживается через электронную коммерцию и специализированные форматы контента.

Рейтинг топ-10 художественных книг ноября 2024 года:

«Жить» (Юй Хуа). «Вегетарианка» (Хан Канг). «Сиддхартха» (Герман Гессе). «С кем поговорить» (Лю Чжэньюнь). «Личи Роуд» (Ма Боюн). «Задача трех тел» (Лю Цысинь). «Последняя четверть Луны» (Чи Цзыцзянь). «Конец смерти» (Лю Цысинь). «Сто лет одиночества» (Габриэль Гарсиа Маркес). «Темный лес» (Лю Цысинь).

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Екатерина Петрова