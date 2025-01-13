По итогам ноября 2024 года южнокорейская литература захватывает китайский рынок
Роман Хан Ган «Вегетарианка», переведенный на китайский язык в 2021 году, поднялся с пятой на вторую строчку в рейтинге художественных книг
Ноябрь 2024 года стал знаменательным для южнокорейской писательницы Хан Ган, лауреата Нобелевской премии по литературе, и ее произведений, которые значительно укрепили позиции на китайском книжном рынке. После объявления о вручении премии ее роман «Вегетарианка», переведенный на китайский язык в 2021 году, поднялся с пятой на вторую строчку в рейтинге художественных книг, составляемом OpenBook. Более того, роман занял первое место среди книг иностранных авторов, а еще два произведения Хан Ган — «Плоды моей женщины» и «Белая книга» — закрепились на 12-й и 19-й позициях в этом же списке.
О том, кто такая Хан Ган, читайте здесь.
Успех Хан Ган объясняется не только ее статусом первой азиатской женщины и первой кореянки, получившей Нобелевскую премию, но и тем, что она стала самым молодым лауреатом за последние 40 лет. Этот факт привлек дополнительное внимание к ее работам, как в Китае, так и в других азиатских странах.
Китайский рынок уже давно демонстрирует интерес к зарубежной литературе, что подтверждают многолетние успехи японских авторов. Так, популярный писатель детективов Кэйго Хигасино занял сразу четыре места в ноябрьском рейтинге художественной литературы — 9-е, 11-е, 15-е и 17-е. Еще один японский автор, мангака Тацуки Фудзимото, также вошел в топ-20 с двумя работами: Look Back (14-е место) и Goodbye, Eri (21-е место).
Среди китайских авторов выделяется Да Бин, чья книга «Береги себя» заняла 13-е место. Успеху автора способствуют его мощное присутствие в социальных сетях и способность взаимодействовать с читательской аудиторией. Не менее важным фактором роста популярности книг стали экранизации. Например, роман Ян Ван «Любовная игра в восточной фантазии», адаптированный в телевизионный сериал, мгновенно привлек внимание аудитории, поднявшись на 25-е место в рейтинге.
Помимо художественной литературы, китайский рынок демонстрирует интерес к книгам, ориентированным на подростков. Особый акцент делается на гендерно ориентированные самоучители, такие как «Девочка, безопасность важнее всего» и «Мальчик, будь силен изнутри». Этот сегмент активно поддерживается через электронную коммерцию и специализированные форматы контента.
Рейтинг топ-10 художественных книг ноября 2024 года:
- «Жить» (Юй Хуа).
- «Вегетарианка» (Хан Канг).
- «Сиддхартха» (Герман Гессе).
- «С кем поговорить» (Лю Чжэньюнь).
- «Личи Роуд» (Ма Боюн).
- «Задача трех тел» (Лю Цысинь).
- «Последняя четверть Луны» (Чи Цзыцзянь).
- «Конец смерти» (Лю Цысинь).
- «Сто лет одиночества» (Габриэль Гарсиа Маркес).
- «Темный лес» (Лю Цысинь).
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