Следком расследует нападение стаи бездомных собак на пенсионерку в Татарстане

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Следственными органами Следкома России по Татарстану возбуждено уголовное дело по факту нападения бездомных собак на 75-летнюю женщину в поселке Васильево Зеленодольского района. Инцидент произошел 9 января 2025 года, в результате чего пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ: ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 293 (халатность).

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах произошедшего.

— Мы будем добиваться полного и объективного расследования этого случая. Необходимо установить все обстоятельства произошедшего и привлечь к ответственности виновных, если таковые будут выявлены, — заявил представитель Следком.

Рената Валеева