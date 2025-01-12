Скончался Мухтар Магауин — народный писатель Казахстана и исследователь казахского фольклора

На 85-м году жизни умер выдающийся советский и казахстанский писатель Мухтар Магауин

На 85-м году жизни умер выдающийся советский и казахстанский писатель Мухтар Магауин. О его кончине сообщил сын, Едиге Магауин, уточнив, что отец скончался 9 января 2025 года в своем доме в штате Мэриленд, США, в окружении семьи. Сообщение с этой новостью было опубликовано на странице Едиге в социальной сети.

Мухтар Магауин родился 2 февраля 1940 года. Его жизнь и творчество были неразрывно связаны с казахской культурой, историей и фольклором. Писатель не только собрал и сохранил множество образцов фольклора, но и создал собственные произведения, которые стали классикой казахстанской литературы. В 1996 году ему было присвоено звание народного писателя Казахстана — одной из высших наград для деятелей литературы в стране.

Одно из самых известных произведений Магауина — исторический роман-дилогия «Вешние снега», за который он получил Государственную премию Казахской ССР имени Абая в 1984 году. Эта эпопея посвящена событиям конца XVI-начала XVIII веков и рассказывает о первых попытках установления дружественных связей между Казахской степью и Московией.

Эксперты отмечают, что творчество Магауина отличается вниманием к исторической достоверности и глубоким пониманием культурных корней казахского народа. Его произведения читают и изучают не только в Казахстане, но и за его пределами. Исследования писателя в области казахского фольклора сыграли важную роль в сохранении национального самосознания и традиций. За годы своей литературной деятельности он написал десятки произведений.

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Екатерина Петрова