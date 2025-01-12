В Казани возбуждено уголовное дело после того, как воспитатель забыла ребенка на прогулке

Фото: Олег Тихонов

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту оставления без присмотра малолетнего ребенка в частном детском саду в Казани. Дело возбуждено по статьям «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Основанием для возбуждения дела стало сообщение в социальных сетях о том, что 10 января 2025 года воспитатель одного из частных детских садов в Казани забыла на прогулке полуторагодовалого ребенка. По имеющимся данным, ребенок в течение часа находился на улице без присмотра.

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани также проводит проверку по данному инциденту.



Рената Валеева