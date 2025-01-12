Сегодня в Татарстане ожидается до -5 градусов
На дорогах сильная гололедица
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами слабые осадки в виде мокрого снега и мороси. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.
Ветер южный, юго-восточный 6—11 м/с, местами с порывами до 13 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до -5 градусов. На дорогах сильная гололедица.
В Казани прогнозируется 0... -2 градуса. На дорогах гололедица.
Напомним, до конца недели в Татарстане сохранятся аномальное тепло и гололед. На следующей неделе через республику пройдет холодный атмосферный фронт со снегом.
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