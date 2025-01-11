Менеджер по развитию бизнеса стал самой востребованной профессией в Татарстане в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

Согласно аналитике экспертов «Авито Работы», менеджер по развитию бизнеса возглавил список самых востребованных офисных профессий в Татарстане в 2024 году, рост числа вакансий составил 144% по сравнению с предыдущим годом.

Средний уровень заработной платы для этих специалистов составляет 70 тыс. рублей в месяц. Такие менеджеры особенно востребованы в крупных банках, IT-компаниях и консалтинговых фирмах.

Второе место в рейтинге заняли экономисты, спрос на которых увеличился на 134%. Средняя зарплата для этой категории специалистов составляет около 55 тыс. рублей. Растущий интерес к экономистам связан с востребованностью квалифицированных кадров для анализа экономической ситуации и принятия обоснованных финансовых решений.

Замыкают тройку лидеров системные администраторы, число вакансий для которых возросло на 88%, с предложением зарплаты 60 тыс. рублей в месяц. Повышение спроса на них обусловлено увеличением роли IT-инфраструктуры в бизнесе, что требует обработки и поддержки со стороны квалифицированных специалистов.

Кроме того, среди высокооплачиваемых офисных профессий лидирует проектировщик с зарплатой 87 тыс. рублей, а менеджеры по продажам и технологи также демонстрируют значительный рост доходов.



Анастасия Фартыгина