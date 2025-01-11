Вильфанд: в Татарстане ожидаются опасные погодные явления

Фото: Мария Зверева

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о прогнозируемых опасных климатических условиях, связанных с аномально теплой погодой, на территории Татарстана и еще пяти регионов страны.

В ближайшие дни в республике ожидаются сильные осадки во всех фазах и условия, способствующие образованию гололедицы. Специалисты предупреждают, что подобные погодные явления могут вызвать неблагоприятные последствия для дорожной активности и безопасности граждан.

По прогнозам, в воскресенье в Татарстане зафиксируют сильную гололедицу, что сделает дороги особенно опасными. В соседних регионах также предсказываются снег и мокрый снег, что дополнительно усугубит ситуацию на дорогах. В связи с этим местные власти настоятельно рекомендуют водителям быть внимательными и соблюдать осторожность.

Напомним, что в Казани был зафиксирован новый температурный рекорд. Максимальная температура воздуха на автоматической метеостанции «Казань-Сокол» достигла 2,6 градуса.



Анастасия Фартыгина