Ущерб в «Роснано» от финансовых махинаций превысил 200 млрд рублей

Фото: Сейтумерова Анна

В «Роснано» зафиксировали ущерб от недобросовестных финансовых операций на сумму более 200 миллиардов рублей, о чем сообщил директор по особым поручениям компании Евгений Фролов.

В связи с подозрениями в хищениях уже возбуждено уголовное дело на сумму свыше 43 млрд рублей. Фролов уточнил, что среди фигурантов дела — сотрудники и партнеры компании, а также представители органов власти, некоторые из которых скрываются за рубежом и объявлены в международный розыск.

По словам Фролова, выявлены факты вывода средств в иностранные юрисдикции, что происходило под предлогом покупки сомнительных технологий у аффилированных компаний по завышенным ценам. Также имел место лоббизм «искусственных рынков сбыта» и продажи долей госкомпании по заниженной стоимости. Эти действия свидетельствуют о серьезных нарушениях в управлении финансовыми ресурсами компании.



Анастасия Фартыгина