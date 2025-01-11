«Ак Барс» и «Барыс» проведут в Казани тематический матч в рамках КХЛ

В субботу «Ак Барс» сыграет в Казани с «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 17.00 по московскому времени в «Татнефть Арене».

Матч между «Ак Барсом» и «Барысом» в Казани будет посвящен проблеме сокращения популяции снежных барсов. Обе команды выйдут на площадку со специальными нашивками. Это уже не первая подобная акция казанского и астанинского клубов. «Ак Барс» и «Барыс» регулярно устраивают тематические матчи в поддержку снежных барсов.

Всего команды провели в КХЛ 53 очных поединка. «Ак Барс» одержал 43 победы, уступив лишь в 10 оставшихся. В текущем сезоне казанцы уже дважды переиграли «Барыс» со счетом 5:0 и 2:1 по буллитам.

«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции с 54 очками в 41 матче. В 2025 году команда Анвара Гатиятулина одержала победы над «Ладой» (3:1) и «Салаватом Юлаевым» (5:1), а также проиграла «Авангарду» (1:3).

Сегодняшняя встреча станет последней для казанцев в домашней серии. Далее «Ак Барс» отправится на Дальний Восток для сдвоенных матчей с «Амуром» и «Адмиралом».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Барыс» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Востока, набрав 24 очка в 46 матчах. Астанинская команда выиграла лишь раз в последних 18 играх чемпионата с 22 ноября 2024 года. В них «Барыс» набрал всего четыре очка — одна победа и два поражения в неосновное время.

В прямом эфире матч из Казани покажет местный телеканал ТНВ в 17.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин