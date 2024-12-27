билайн вместе с татарстанцами запланирует места, где нужно улучшить связь

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ВымпелКом»

билайн предлагает жителям Казани и Республики Татарстан указать места, где на территории региона нужно улучшить качество сотовой связи. Это позволит оператору учесть мнения клиентов и прицельно развивать сеть 4G.

В рамках проекта «Расскажи, где сделать связь ещё лучше» татарстанцы могут отметить на карте до 5 точек, в которых нужно повысить качество связи. На сайте проекта можно не только поставить отметку в нужном месте, но и сообщить о текущем состоянии сети в этой локации. Участвовать в проекте могут клиенты всех операторов.

«В 2024 году билайн в Татарстане продолжил активную работу по модернизации сети и запуску новых объектов связи, в том числе на загруженных городских локациях, в сельской местности и вдоль новых трасс. Также на территории всей республики был проведен рефарминг диапазона 2100, что в среднем увеличило скорость передачи данных в среднем на 20%. В планировании сети мы активно применяем искусственный интеллект и другие современные решения. Однако, в первую очередь, мы ориентируемся на потребности наших клиентов, которые являются центром нашей стратегии. Поэтому мы хотим вовлечь татарстанцев в этот важнейший процесс и предоставляем им возможность рассказать о своих пожеланиях в удобной форме. Эта информация не только дополнит, но и обогатит процесс планирования развития сети», — комментирует директор Казанского филиала билайна Анвар Шахмаев.

За более чем 30 лет работы билайн создал сеть мобильной связи, охватывающую города, пригороды, поселки, деревни и соединяющие их трассы. Основа сети уже сформирована, однако сейчас перед оператором стоит задача быстро реагировать на растущие потребности клиентов.

Сбор заявок продлится с 24.12.2024 до 31.01.2025 года. Техническими экспертами билайна будут проанализированы все предложения. Как отметили в компании, на старте проекта нет возможности спрогнозировать, насколько большой будет отклик, поэтому оператор не может гарантировать в 2025 году улучшение во всех отмеченных локациях. Отбор мест для улучшений будет зависеть от разных факторов, в том числе от количества обращений и частоты упоминания в заявках пользователей. О том, какие территории будут выбраны для увеличения возможностей сети или обеспечения высокоскоростным мобильным интернетом, билайн сообщит участникам проекта после 1 марта 2025 года.

Рассказать о местах, где нужно улучшить связь, можно на странице проекта по ссылке.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте