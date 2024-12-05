Объем рекламного рынка в 2024 году составит более 1 трлн рублей

Фото: Сейтумерова Анна

Объем рекламного рынка в 2024 году увеличится на 41% и составит 1,21 трлн рублей, согласно исследованию рекламного холдинга Group4Media. Это немного превышает ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост рынка на 40% в июле. Об этом сообщили «Ведомости».

Бюджеты на размещение увеличились на 80%, в наружной рекламе — на 37%, в цифровых каналах — на 31%.

Однако совокупный рост в 41% оказался ниже, чем в 2023 году: в декабре прошлого года аналитики агентства оценили годовой объем рекламных бюджетов в 836 млрд рублей, что на 45% превышало показатель 2022 года. В 2025 году Group4Media ожидает замедления темпов роста рекламного рынка до 36%.

В числе потенциальных рисков эксперты называют зависимость рекламного рынка от нескольких сегментов экономики. Согласно подсчетам экспертов этой рекламной группы, основные категории, обеспечивающие рост рекламных бюджетов по итогам 2024 года, включают банковский сектор, ретейл, электронную коммерцию и фармацевтику. На эти категории приходится более 50% всех затрат на продвижение продукции.

Анастасия Фартыгина