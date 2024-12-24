В Татарстане планируют открыть пейзажный парк за 120 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году в Татарстане планируется открыть «Пейзажный парк «Камашево», сообщил на пресс-конференции глава Менделеевского района Радмир Беляев.

В этот году в различные программы будет инвестировано 3,5 млрд рублей, в том числе в строительство двух 60-квартирных жилых домов и крытого футбольного манежа, финансируемых из средств федерального гранта.

Беляев подчеркнул, что в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» были созданы новые муралы, организованы службы озеленения и установлены системы «Умный город», а также построены велопешеходные дорожки.

В 2024 году валовой территориальный продукт Менделеевска составил 33,1 млрд рублей, а привлеченные инвестиции достигли 3,6 млрд рублей, с планами на следующий год увеличить эту сумму до 3,9 миллиарда.

Напомним, что в Менделеевске проходит реконструкция заводской конторы товарищества «П.К. Ушков и Ко», здесь планируется открыть краеведческий музей. Общая стоимость работ — 187,2 млн рублей.

Анастасия Фартыгина