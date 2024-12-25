На конференции AI Journey компания Унистрой завоевала специальный приз жюри

Решение было разработано совместно с компанией «Сбер Бизнес Софт» для оптимизации времени работы специалистов

На конференции AI Journey «Путешествие в мир искусственного интеллекта» состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров международного конкурса по искусственному интеллекту.

Специальный приз жюри завоевала татарстанская компания Унистрой за проект «ИИ ассистент с GenAI для работы в учетных системах».

Решение было разработано совместно с компанией «Сбер Бизнес Софт» для оптимизации времени работы специалистов застройщика Унистрой. Виртуальный ассистент умеет искать документы в базе данных и отвечать на вопросы, используя большие языковые модели (LLM, Large Language Models).

Виртуальный ассистент прошел опытную эксплуатацию. Сотрудникам, работающим с договорами и сметами, это позволит сократить среднее время поиска информации с 15 до 1 минуты.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Я рад, что награда нашла своих героев, и я смог лично вручить приз руководству компании Унистрой. Наши многолетние отношения выходят далеко за пределы простого делового партнерства. Совместными усилиями мы создаем будущее, где искусственный интеллект становится незаменимым помощником в решении сложных задач. Наш общий проект с использованием больших языковых моделей демонстрирует, как инновации могут существенно улучшить рабочие процессы, сокращая время и повышая эффективность. Я уверен, что такие достижения открывают новые горизонты для развития бизнеса и вносят важный вклад в прогресс всего общества».

Линар Халитов, генеральный директор АО «Джи-групп»:

«Развивая бренд «Унистрой», мы в первую очередь всегда учитывали интересы наших клиентов. Все новшества и инновации в конечном счете выливаются в конечный продукт, который должен соответствовать самым высоким запросам покупателя. Победивший на конференции проект ИИ ассистента в GenAI — лишь одно из направлений, которое мы развиваем для оптимизации рабочих процессов. Полученная награда — хорошее подтверждение, что мы двигаемся в правильном направлении».

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