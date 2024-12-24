В России могут компенсировать затраты на кредиты для застройщиков

Фото: Максим Платонов

Минстрой России включил в пакет мер поддержки строительной отрасли компенсацию затрат на кредиты для девелоперов. Об этом сообщили в «Ведомостях».

Эта мера будет касаться объектов, запущенных до 2024 года, и распространится на проекты 2025 и 2026 годов.

На эти цели планируется выделить почти 30 млрд рублей, однако из-за высоких кредитных ставок эта сумма может покрыть лишь строительство 8 млн квадратных метров.

Эксперты, в их числе Руслан Сырцов из компании «Метриум», считают, что поддержка всей строительной отрасли будет слишком дорогой для государства, и подчеркивают необходимость адресной помощи. Поддержка должна быть направлена на социально ориентированные компании и девелоперов, находящихся на грани банкротства, чтобы избежать новой волны обманутых дольщиков.

Исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский добавил, что точечная помощь имеет смысл для проектов, которые уже реализуются, но сталкиваются с финансовыми трудностями.

Напомним, что в 2024 году представители сферы недвижимости стали реже пользоваться рекламными услугами. Если за аналогичный период прошлого года доля застройщиков в общем числе потребителей PR-услуг составляла 12,47%, то сейчас — 10,92%.



Анастасия Фартыгина