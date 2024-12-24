В Казани водитель наехал на пожилую женщину

Фото: Динар Фатыхов

В Казани 24 декабря на улице Парковой произошел инцидент с наездом автомобиля на пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

Водитель автомобиля «Шкода Кодиак» 1960 года рождения, местный житель Дербышек, следовал по улице со стороны улицы Мира, когда совершил наезд на пожилую женщину.

Личность пострадавшей пока устанавливается, однако известно, что обращения в медицинские учреждения не было.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно отреагировали на происшествие, нашли водителя и составили административные материалы за нарушение правил дорожного движения.

Анастасия Фартыгина