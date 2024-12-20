Казанский цирк представил совместную программу с Московским цирком Никулина

Фото: Дарья Беззубова

Казанский государственный цирк приготовил для зрителей совместную постановку с Московским цирком Никулина на Цветном бульваре — цирковую сказку «Лабиринт». Это уже вторая совместная полноценная программа, первой стала «Все будет хорошо», представленная зрителям в 2022 году.

Новогодний проект основан на сказках «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла. Постановщиками стали хореограф Ольга Полторак и режиссер Евгений Шевцов.

— С Московским цирком Никулина на Цветном бульваре работа строится легко — у нас есть взаимопонимание и много точек соприкосновения. Программа «Лабиринт» стала первой, для которой мы продлили показ: обычно новогодние программы заканчивались вместе с завершением праздников, но в этом году они продлятся больше месяца и завершатся 26 января. На декабрь билетов уже нет, и нам пришлось сделать дополнительные представления — порой они будут по три в день. Артисты счастливы даже при такой нагрузке, дарить людям праздник — их работа. Сегодня мы видим много любви к цирку от зрителей, чувствуем обратную связь. Считаю, что у цирка великая миссия — дать взрослым возможность почувствовать себя детьми, а их детям подарить радость, — рассказала директор Казанского государственного цирка Эльмира Булатова.

Дарья Беззубова