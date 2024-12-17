В результате взрыва в Москве погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов
В результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
— По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома, — рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По факту убийства двух военнослужащих возбуждено уголовное дело. На месте события работают специалисты: следователи, эксперты-криминалисты и оперативные работники.
Ранее сообщалось, что при взрыве нарушено остекление с первого по третий этажи, также повреждена входная дверь подъезда.
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