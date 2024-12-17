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В результате взрыва в Москве погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов

08:45, 17.12.2024
В результате взрыва в Москве погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов
Фото: скриншот видео Начальник войск РХБЗ РФ Игорь Кириллов обвинил Украину в применении химического оружия. BAKU TV | RU

В результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

— По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома, — рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По факту убийства двух военнослужащих возбуждено уголовное дело. На месте события работают специалисты: следователи, эксперты-криминалисты и оперативные работники.

Ранее сообщалось, что при взрыве нарушено остекление с первого по третий этажи, также повреждена входная дверь подъезда.

Дарья Пузикова

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