В результате взрыва в Москве погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов

В результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

— По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома, — рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По факту убийства двух военнослужащих возбуждено уголовное дело. На месте события работают специалисты: следователи, эксперты-криминалисты и оперативные работники.



Ранее сообщалось, что при взрыве нарушено остекление с первого по третий этажи, также повреждена входная дверь подъезда.



Дарья Пузикова