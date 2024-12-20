Практика наставничества в мэрии Казани признана лучшей в России

Мэрия Казани стала одним из победителей Всероссийского конкурса «Наставничество-2024». В конкурсе приняли участие более 24 тыс. человек со всей России. Об этом сообщили в пресс-службе.

Представители Казани стала победителями в категории «Наставничество на службе». Это достижение позволит наработкам команды стать частью коллекции передовых методов наставничества, опыт будет распространяться по всей территории России.

Претенденты должны были представить два материала: резюме в виде письма и видеовизитку. На основе них жюри оценивало уровень профессионализма и значимость командной работы.

Награждение прошло в мастерской управления «Сенеж», городскую администрацию представила заместитель начальника одного из отделов управления кадровой политики Лейсан Гизитдинова.



В администрации города уточнили, что практика, направленная на адаптацию новых сотрудников, дает положительные результаты. В ней участвуют специалисты различных отделов, которые добровольно оказывают помощь новичкам. Благодаря этой работе удалось сократить количество увольнений среди сотрудников, проработавших менее 12 месяцев, на 30%.



Дарья Пузикова