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Российские военные освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар в ДНР

12:06, 19.12.2024
Российские военные освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Российские военные освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Зеленовка Донецкой Народной Республики. ...Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новый Комар», — говорится в сообщении.

Напомним, вчера подразделения «Центр» освободили населенный пункт Старые Терны.

Дарья Пузикова

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