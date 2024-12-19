Российские военные освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар в ДНР
Российские военные освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.
«Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Зеленовка Донецкой Народной Республики. ...Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новый Комар», — говорится в сообщении.
Напомним, вчера подразделения «Центр» освободили населенный пункт Старые Терны.
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