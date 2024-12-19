В России могут создать отдельный центр по вопросам мигрантов в случае необходимости

Фото: скриншот трансляции "Итоги года с Владимиром Путиным"

В России, в случае необходимости, могут создать отдельный центр по вопросам мигрантов, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.

При этом необходимо, чтобы центр защищал и права мигрантов. Президент также поддержал решение Госдумы запретить учиться в школах мигрантам, которые не знают русского языка. Их нужно предварительно подготавливать и обучать.

Он уточнил, что не видит необходимости в создании отдельного ведомства по вопросам миграции в данный момент, но добавил: надо укреплять такую структуру в рамках МВД.

Елизавета Пуншева