В России могут создать отдельный центр по вопросам мигрантов в случае необходимости
В России, в случае необходимости, могут создать отдельный центр по вопросам мигрантов, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.
При этом необходимо, чтобы центр защищал и права мигрантов. Президент также поддержал решение Госдумы запретить учиться в школах мигрантам, которые не знают русского языка. Их нужно предварительно подготавливать и обучать.
Он уточнил, что не видит необходимости в создании отдельного ведомства по вопросам миграции в данный момент, но добавил: надо укреплять такую структуру в рамках МВД.
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