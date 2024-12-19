Путин: за последние 10 лет российско-китайские отношения стали как никогда близкими
Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой итоговой пресс-конференцией, заявил, что российско-китайские отношения за последние десять лет стали гораздо ближе. Он напомнил, что в следующем году отмечается 75 лет с установления дипотношений между странами: «Многое происходило за это время».
— В последнее десятилетие уровень отношения двух стран достиг высот, которых не было никогда, — отметил Путин. — Все, что Россия и Китай делают в отношении друг друга, основано на полном доверии, — добавил он.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.