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Путин: за последние 10 лет российско-китайские отношения стали как никогда близкими

14:04, 19.12.2024
Путин: за последние 10 лет российско-китайские отношения стали как никогда близкими
Фото: скриншот трансляции "Итоги года с Владимиром Путиным"

Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой итоговой пресс-конференцией, заявил, что российско-китайские отношения за последние десять лет стали гораздо ближе. Он напомнил, что в следующем году отмечается 75 лет с установления дипотношений между странами: «Многое происходило за это время».

— В последнее десятилетие уровень отношения двух стран достиг высот, которых не было никогда, — отметил Путин. — Все, что Россия и Китай делают в отношении друг друга, основано на полном доверии, — добавил он.

Елизавета Пуншева

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