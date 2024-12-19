Президент России заявил о необходимости создавать программы по повышению рождаемости

На эти цели уже выделено свыше 75 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Президент России заявил о необходимости создавать отдельные программы по повышению рождаемости в проблемных регионах. На эти цели уже выделено свыше 75 млрд рублей.

По его словам, Чечня и Тува — два региона, где с демографией все нормально, остальным регионам нужно брать с них пример.



— Чеченскую Республику и Туву ставлю в пример, вот в Чечне и в Туве с демографией все нормально, — заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Чеченской Республики.

Елизавета Пуншева