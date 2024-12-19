Президент России заявил о необходимости создавать программы по повышению рождаемости
На эти цели уже выделено свыше 75 млрд рублей
Президент России заявил о необходимости создавать отдельные программы по повышению рождаемости в проблемных регионах. На эти цели уже выделено свыше 75 млрд рублей.
По его словам, Чечня и Тува — два региона, где с демографией все нормально, остальным регионам нужно брать с них пример.
— Чеченскую Республику и Туву ставлю в пример, вот в Чечне и в Туве с демографией все нормально, — заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Чеченской Республики.
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