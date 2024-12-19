В Казани не будут создавать штаб-квартиру БРИКС

Фото: Михаил Захаров

Во время прямой линии Владимира Путина, совмещенной с пресс-конференцией по итогам года, президент России рассказал, что после саммита БРИКС в Казани организация достигла нового уровня, однако создание штаб-квартиры в этом городе не планируется. Президент также отметил, что вместо этого будут использоваться уже существующие возможности столицы Татарстана, которая за десятилетия превратилась в один из лучших городов Европы.

Путин подчеркнул, что Казань является образцом мирного сосуществования различных национальностей. Он вспомнил, как много лет назад видел людей, живущих в землянках на окраине города, и отметил, что татарская культура всегда отличалась чистотой и порядком. Сегодня Казань представляет собой процветающий город, где талантливые люди разных национальностей живут в согласии и отмечают религиозные праздники вместе.

Что касается БРИКС, Путин уточнил, что организация не является инструментом противодействия Западу. Основная цель работы БРИКС заключается в защите своих интересов и развитии сотрудничества между странами-участницами.

Анастасия Фартыгина