Путин поблагодарил Казань за проведение саммита БРИКС

Президент отметил, что город сделал рывок в своем развитии

Фото: Михаил Захаров

Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, рассказал о том, что Казань продемонстрировала впечатляющий прогресс в своем развитии, в ответ на вопрос о создании штаб-квартиры БРИКС.

— Штаб-квартиру БРИКС вроде бы и не создаем, но есть отдельные инструменты, которые создаются и работают в интересах организации. Мы будем использовать все возможности столицы Татарстана, которые были созданы там за предыдущие десятилетия. Казань сделала удивительный рывок в своем развитии, — подчеркнул российский лидер.



Анастасия Фартыгина