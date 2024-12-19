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Путин поблагодарил Казань за проведение саммита БРИКС

13:44, 19.12.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани

Президент отметил, что город сделал рывок в своем развитии

Путин поблагодарил Казань за проведение саммита БРИКС
Фото: Михаил Захаров

Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, рассказал о том, что Казань продемонстрировала впечатляющий прогресс в своем развитии, в ответ на вопрос о создании штаб-квартиры БРИКС.

— Штаб-квартиру БРИКС вроде бы и не создаем, но есть отдельные инструменты, которые создаются и работают в интересах организации. Мы будем использовать все возможности столицы Татарстана, которые были созданы там за предыдущие десятилетия. Казань сделала удивительный рывок в своем развитии, — подчеркнул российский лидер.

Анастасия Фартыгина

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