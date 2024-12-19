Владимир Путин сообщил, что Россия достигла своих целей в Сирии
Россия в целом достигла своих целей в Сирии, сообщил Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
— Мы пришли в Сирию, чтобы там не был создан террористический анклав, какой был создан в других странах, скажем, в Афганистане. В целом мы целей достигли, — заявил российский президент.
Также Владимир Путин сообщил, что в Алеппо захватили 350 боевиков, в то время как 30 тыс. правительственных войск и проиранских формирований отступили без сопротивления.
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