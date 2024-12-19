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Новая дорога вокруг Азовского моря будет иметь такое же качество, как и «Таврида»

13:11, 19.12.2024
Новая дорога вокруг Азовского моря будет иметь такое же качество, как и «Таврида»
Фото: предоставлено Миндортрансом РТ

Путин заявил о намерении создать качественную кольцевую автодорогу вокруг Азовского моря, которое теперь стало внутренним водоемом России.

— Дорога вокруг Азовского моря будет иметь такое же качество, как и «Таврида» в Крыму. Четырехполосное движение со всеми преимуществами такой трассы, — сообщил Путин.

Глава государства добавил, что строительство автодороги уже началось, от Таганрога до Мариуполя на небольшом участке в 40 км.

Автодорога «Таврида» располагается в границах двух субъектов Российской Федерации — в Крыму и в городе федерального значения Севастополе.

Анастасия Фартыгина

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