Новая дорога вокруг Азовского моря будет иметь такое же качество, как и «Таврида»
Путин заявил о намерении создать качественную кольцевую автодорогу вокруг Азовского моря, которое теперь стало внутренним водоемом России.
— Дорога вокруг Азовского моря будет иметь такое же качество, как и «Таврида» в Крыму. Четырехполосное движение со всеми преимуществами такой трассы, — сообщил Путин.
Глава государства добавил, что строительство автодороги уже началось, от Таганрога до Мариуполя на небольшом участке в 40 км.
Автодорога «Таврида» располагается в границах двух субъектов Российской Федерации — в Крыму и в городе федерального значения Севастополе.
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