Новая дорога вокруг Азовского моря будет иметь такое же качество, как и «Таврида»

Путин заявил о намерении создать качественную кольцевую автодорогу вокруг Азовского моря, которое теперь стало внутренним водоемом России.

— Дорога вокруг Азовского моря будет иметь такое же качество, как и «Таврида» в Крыму. Четырехполосное движение со всеми преимуществами такой трассы, — сообщил Путин.

Глава государства добавил, что строительство автодороги уже началось, от Таганрога до Мариуполя на небольшом участке в 40 км.

Автодорога «Таврида» располагается в границах двух субъектов Российской Федерации — в Крыму и в городе федерального значения Севастополе.

Анастасия Фартыгина