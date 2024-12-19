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В обновленной ядерной доктрине России защита Белоруссии названа ключевым элементом

13:02, 19.12.2024
В обновленной ядерной доктрине России защита Белоруссии названа ключевым элементом
Фото: скриншот из видео «Флаг Белоруссии» с канала «Белоруссия»

В обновленной ядерной доктрине России защита Белоруссии названа ключевым элементом. Президент Владимир Путин подчеркнул важность этой составляющей, указав на ее стратегическое значение для безопасности страны, и добавил, что Россия защищает Белоруссию по согласованию с президентом страны Александром Лукашенко. Угрозы для союзной Белоруссии Россия рассматривает как создание аналогичных угроз для себя.

Это заявление подчеркивает растущее внимание России к вопросам обороны и сотрудничества с соседними государствами.

— Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии. Я думаю, что это очень важная компонента обновленной ядерной стратегии Российской Федерации, — сказал Владимир Путин в рамках подведения итогов года.

Анастасия Фартыгина

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