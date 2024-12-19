Противоракетные системы в Польше не смогут достичь российских объектов

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Президент России Владимир Путин прокомментировал размещение новых противоракетных систем в Польше, заявив, что они не смогут достичь российских объектов, в частности «Орешника».

Путин уточнил, что такие действия не способствуют укреплению безопасности в регионе. Размещение противоракет в Польше является частью стратегии НАТО по усилению обороны на восточном фланге, что вызывает негативную реакцию со стороны России.

— Представим себе, что «Орешник» стоит на удалении двух тысяч километров. Даже противоракеты, расположенные на территории Польши, до него не достанут, — сказал Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Анастасия Фартыгина